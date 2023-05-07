Sivas'ta Hıdırellezi fidan dikip, halay çekerek kutladılar

Sivas'ta Yeşil Zara Gönüllüleri tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde gönüllüler 20 bin fidan dikip, halay çektiler.

Sivas'ta yaklaşık 2 yıl önce üç kişi arasında sosyal medya üzerinden kurulan ve şuanda 340 üyesi bulunan Yeşil Zara Gönüllüleri, bahar bayramı Hıdrellez münasebetiyle etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe katılım sağlayan gönüllüler tarafından 20 bin fidan toprakla buluştururken Zara ilçesinin yok olmaya yüz tutan ve yaklaşık 25 yıldır kutlanmayan Eğrilce Şenliklerini de düzenlenen etkinlikle yeniden kutlanmaya başladı. Tamamı gönüllülerden oluşan grup Fidan dikimi sonrası Karşıyaka mahallesi Şehit Çetin Doğan Çocuk Parkında Eğrilce etkinliği çerçevesinde Halil Söyler Korosu Türk Halk Müziği konseri ile Zaralı Halil Söyler'e ait türküleri seslendirdi. Yağmur altında halayların çekildiği etkinlikte eğrilcenin vazgeçilmezi kuruyemiş tabakları vatandaşlara ikram edildi.