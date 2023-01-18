İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta ihracat 95 milyon doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 yılına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.


Birinci Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamının dolduğu, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde ise fabrikaların bir bir kurulduğu Sivas'ta ihracat verileri sevindirdi.


2021 yılında gerçekleştirdiği 71 milyon 713 bin dolarlık ihracat ile Türkiye'de 59'uncu sırada yer alan Sivas; 2022'de 95 milyon 28 bin dolarlık ihracat yaptı. Sivas; bu üretim kapasitesiyle geçtiğimiz yıl 81 il içerisinde 57'nci sıraya yükseldi.


İhracat en fazla Eylül'de gerçekleştirildi


Sivas'ta 2022 yılında en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ay 9 milyon 309 bin dolar ile Eylül olurken en az ihracatın gerçekleştirildiği ay ise 5 milyon 815 bin dolar ile Ağustos oldu.

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