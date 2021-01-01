Sivas'ta ihracat yüzde 13,2 oranında arttı

Buna göre Sivas'ta ihracat 2020 yılı Kasım ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 7 milyon 823 bin dolara yükselirken ithalat ise yüzde 32,9 oranında azalarak 3 milyon 218 bin dolara geriledi.

Kentte 2020 Kasım ayında bir önceki aya göre ise ihracat yüzde 8,8 oranında artarken, ithalat da yüzde 50,9 oranında arttı.

Sivas'ta ihraç edilen ürünlerinin başında makine ve aksamları, madencilik ürünleri, demir ve demir dışı metaller, meyve ve sebze mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ve iklimlendirme sanayisi ürünleri yer alıyor. Bu ürünler Çin başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsveç, Hindistan, Hollanda, Tayland, Makedonya, İsrail gibi ülkelere gönderiliyor.