Sivas'ta ihracatta yüzler güldü

Verilere göre Sivas'ta ihracat 2020 yılı haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 78,1 oranında artarak 8 milyon 307 bin dolar, ithalat ise yüzde 2,6 oranında artarak 2 milyon 435 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kentte 2020 haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 39,5 oranında artarken, ithalat da yüzde 2,8 oranında azaldı.