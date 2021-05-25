Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas merkezden 35 kilometre uzakta Olukman Köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şantiyeye işçi ve yemek götüren B.A. idaresindeki 58 FR 184 plakalı Hyundai marka panelvan ile karşı istikametten gelen M.Ö. idaresindeki 58 NP 600 plakalı Ford marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.