Sivas'ta iki farklı 1 Mayıs kutlaması

Sivas'ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısı ile iki farklı kutlama gerçekleştirildi.

Sivas'ta 1 Mayıs kutlamaları dolayısı ile KESK'e bağlı sendikalar, CHP ve Halk Evleri mensupları sabah Ethembey parkı önünde toplanarak, pankartlar açıp, sloganlar atarak kutlamaların yapılacağı Mevlana caddesine yürüdü. Kutlamanın yapılacağı alanda polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. Katılımcılar kutlamanın yapılacağı alana tek tek aranarak alındı. Polis tarafından alan drone ile havadan kontrol edildi. Olası drone saldırılarına karşı jandarma tarafından drone savar silah alanda hazır bulunduruldu. Etkinlik önceki 1 Mayıs etkinliklerinde hayatlarını kaybeden işçiler için 1 dakikalık saygı durumu iye başladı. Daha sonra tertip komitesi adına Mustafa Akyol bir konuşma yaptı.

Akyol konuşmasında, “Eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu, sendikal hak ve özgürlüklerin, hak arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, düşünmenin, düşünmeyi ifade etmenin itiraz etmenin cezalandırılmadığı, emeğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu bir dünya ve ülke istiyoruz” dedi. Konuşmanın ardından katılımcılar türküler eşliğinde halay çekip oyunlar oynadı.

1 Mayıs kutlamalarını omzundaki simit tezgahı ile izleyen Ahmet Dağdeviren (44) isimli satıcı, 35 yıldır simit satarak ailesini geçindirdiğini belirtip 9 yaşından bu yana hiç tatil yapmadığını belirtti.

Alternatif kutlama

Sivas'ta TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar, DİSK ve KESK'ten ayrı olarak alternatif bir kutlama düzenledi. TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar Sivas Gar'ı önünde toplanıp kent meydanına yürüdü. Yürüdü. Yürüyüş sırasında “kıdemime dokunma” sloganları atıldı. Kent meydanına ulaşan grup etkinliklerini tamamlayarak dağıldı.