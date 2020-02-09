Sivas'ta iki farklı kar manzarası

Sivas'ta kar ve soğuk kimileri için eğlence, kimileri için ise zorlu bir yaşam mücadelesi oldu.

Sert kış koşullarının yaşandığı Sivas'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1.5 metrenin üzerine çıkarken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Şehir merkezinde ise hava sıcaklığı eksi 15 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ve kar yağışı kimileri için eğlence olurken, kimileri de zorluk yaşadı. Şehir merkezinde İnönü Mahallesi'nde otomobilin arkasına bağladığı kızağı ile karın keyfini çıkartan bir Sivaslı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Şehir merkezine 10 kilo metre mesafedeki 2000 rakımlı Meraküm mevkisinde ise kutupları andıran kış şartları görüntülendi. Uzman Kangal Eğitmeni Hüseyin Yıldız'ın kangal köpekleri ile çekilen görüntüleri, kış mevsiminin Sivas kırsalında ne kadar sert geçtiğini gözler önüne serdi.