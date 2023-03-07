Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 6 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana geldi. M.S. idaresindeki 58 ACT 179 plakalı otomobil, H.A. idaresindeki 58 HA 535 plakalı otomobille Cemel Kavşağı'nda çarpıştı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan K.S., S.S., M.K.S. ve C.H. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.