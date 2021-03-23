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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza Kaleardı Mahallesi Zümrüt sokak ve Gezgin sokak kesişiminde meydana geldi.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre kaza Kaleardı Mahallesi Zümrüt sokak ve Gezgin sokak kesişiminde meydana geldi. M.G. idaresinde ki 58 BV 871 plakalı Honda marka otomobil ile D.K. idaresinde ki 58 AJJ 973 plakalı Nissan marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Honda marka otomobilde bulunan M.G. ve M.G. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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