Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 58 FU 041 Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden A.Ö. idaresindeki 55 ACG 532 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Y.E.K., M.K. S.Ö., ve M.R.Ö. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.