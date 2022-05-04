İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Şarkışla ilçesinde meydana geldi. Muhittin B. (27) yönetimindeki 58 NR 057 plakalı araç ile 27 B 2267 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.