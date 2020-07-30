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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçesi girişinde meydana geldi. K.D. yönetimindeki 38 GK 287 plakalı Renault marka otomobil ile K.G. kontrolündeki 38 NL 283 plakalı Renault marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle ilçe girişinde çarpıştı. Çarpışma sonucu 38 NL 283 plakalı otomobil boş araziye savrularak ters döndü. Kazada sürücüler ile N.K., H.E.K., B.N.K., E.D., Y.D. ve E.K. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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