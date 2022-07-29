Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi adliye kavşakta meydana geldi. 06 ABH 853 plakalı otomobil ile 58 BR 363 plakalı Ford marka otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan iki kişi Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.