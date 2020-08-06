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Sivas'ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı, araçta sıkışanları itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı, araçta sıkışanları itfaiye ekipleri kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. M.A yönetimindeki 34 ACV 293 plakalı Skoda marka otomobil ile A.I. yönetimindeki 34 AK 4319 plakalı Fiat marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan A.I., Ş.M.A., K.Ç ve B.H. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan vatandaşları Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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