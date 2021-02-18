Sivas'ta ilginç görüntü, buhar içerisinde kayboldu

Sivas'ta güneşli havanın etkisiyle karayolunda bulunan buz ve kar kütlelerinin erimesi buhar oluşmasına neden oldu. Buharın etkisiyle yolda seyreden araçlar adeta gözden kayboldu.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini gece saatlerinde dondurucu soğuğa bıraktı. Öğle saatlerindeyse güneşin yüzünü göstermesiyle hava ısınmaya başladı. Sivas - Erzincan karayolunda bulunan buz ve kar kütleleri sıcak havanın erimeye başladı. Eriyen buz ve kar kütlelerinin etkisiyle havada buhar oluştu. Kara yolunun belli kesimlerinde etkili olan su buharı güzel görüntüler oluşturdu. Karayolunda seyreden araçlarsa adeta buharın içerisinde kayboldu.

“İlginç ve güzel görüntü var”

Zara ilçesinden Sivas kent merkezine seyahat eden Nejat Arslanbulut, yolda ilginç bir görüntü olduğunu belirterek “Yolda ilginç ve güzel bir görüntü var. Mevsimin azizliği, güzelde bir görüntü. Yolda buzların, karların erimesinden dolayı buharlaşma oluyor. Ardında böyle bir görüntü ortaya çıkıyor”