İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta ilginç görüntü, buhar içerisinde kayboldu

Sivas’ta güneşli havanın etkisiyle karayolunda bulunan buz ve kar kütlelerinin erimesi buhar oluşmasına neden oldu.

Sivas'ta güneşli havanın etkisiyle karayolunda bulunan buz ve kar kütlelerinin erimesi buhar oluşmasına neden oldu. Buharın etkisiyle yolda seyreden araçlar adeta gözden kayboldu.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini gece saatlerinde dondurucu soğuğa bıraktı. Öğle saatlerindeyse güneşin yüzünü göstermesiyle hava ısınmaya başladı. Sivas - Erzincan karayolunda bulunan buz ve kar kütleleri sıcak havanın erimeye başladı. Eriyen buz ve kar kütlelerinin etkisiyle havada buhar oluştu. Kara yolunun belli kesimlerinde etkili olan su buharı güzel görüntüler oluşturdu. Karayolunda seyreden araçlarsa adeta buharın içerisinde kayboldu.



“İlginç ve güzel görüntü var”


Zara ilçesinden Sivas kent merkezine seyahat eden Nejat Arslanbulut, yolda ilginç bir görüntü olduğunu belirterek “Yolda ilginç ve güzel bir görüntü var. Mevsimin azizliği, güzelde bir görüntü. Yolda buzların, karların erimesinden dolayı buharlaşma oluyor. Ardında böyle bir görüntü ortaya çıkıyor”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.