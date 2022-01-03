Sivas'ta ilk kez kapalı akciğer ameliyatı yapıldı

Sivas'ta ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) ilk kez akciğer kanseri nedeniyle kapalı yöntemle ameliyat yapıldı. Özellikle Sivas'ın Yıldızeli ilçesi ve civarında beyaz toprak nedeniyle daha sık görülen bir hastalık olan “akciğer zarı kanseri (plevral malign mezotelyoma)” tanısıyla bir başka hastaya da akciğer zarı çıkarılması ile birlikte ilk kez sıcak kemoterapi işlemi uygulandı. SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Göğüs Cerrahisi ABD Başkanı Prof. Dr. Şule Karadayı, ameliyatları başarı ile geçen hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

“Hasta daha erken taburcu oluyor”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Göğüs Cerrahisi ABD Başkanı Prof. Dr. Şule Karadayı, kapalı ameliyat yöntemiyle hastanın daha az ağrı hissedeceğini belirterek, “Sol akciğer üst lobunda kanser bulunan hastanın kanserli lobu alındı ve lenf nodları temizlendi. Kapalı yöntemle yapılan bu ameliyat sayesinde hastanın ağrısı açık ameliyata göre daha az olmakta, ayrıca kozmetik olarak 20-25 santimlik kesi yerine 4-5 santimlik küçük bir kesi izi olmaktadır. Hasta hastaneden daha erken taburcu olabilmekte ve sosyal hayatına daha erken dönebilmektedir” dedi.

“Sıcak kemoterapi tümör içine daha iyi nüfus ediyor”

Prof. Dr. Şule Karadayı, sıcak kemoterapi yönteminin hastalara büyük fayda sağlandığını söyleyerek, “Bu uyguladığımız ameliyat ve sıcak kemoterapi işlemi son günlerde tüm dünyada popüler olan, hastaların sağ kalımına oldukça katkı sağlayan bir yöntemdir. Akciğer zarının kanserleri ya da başka yerden akciğer zarına sıçramış olan kanserler genellikle çok iyi gidişli olmuyor. Ancak akciğer zarının soyulması işleminden sonra içeriye sıcak kemoterapi verdiğimizde, hem sıcağın kendisinin tümör öldürücü özelliği, hem de kemoterapatik ajanın tümör içine daha iyi nüfuz etme özelliği oldukça önemlidir. Ayrıca göğüs boşluğu içine, damardan verilerine göre çok daha yüksek dozda kemoterapotik ajan verebildiğimiz için hastalar oldukça fayda görebilmektedir” dedi.