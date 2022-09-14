Sivas'ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Sivas'ta 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Sivas il genelinde 115 bini aşkın öğrenci, 10 bine yakın öğretmen ile birlikte 626 okulda 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılına merhaba dedi. Okulların açılması nedeniyle Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu'nda program gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Vali Şimşek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder' sözlerini vurgulayarak, “Açıkça anlaşılmaktadır ki eğitimin aynı zamanda bize gösterdiği çağdaş medeniyete ulaşma ülkümüzün de temelini teşkil etmek olduğunu” söyledi.

“Evlatlarımızı milli ve manevi değerlerle donatmalıyız”

Vali Şimşek, milletin varlığını ve değerleri gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyleyerek, “Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız. Milletimizin varlığının, değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarılmasının ilk şartının tarihine, milletine, devletine, bayrağına, vatanına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini, aklımızdan çıkarmamalıyız.” ifadelerini kullandı.

“Eğitim yatırımları devam ediyor”

Vali Şimşek, eğitim yatırımlarının devam ettiğini ifade ederek, “Ülke olarak, en temel amacımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almalarıdır. Bu bağlamda memnuniyetle görüyoruz ki ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında, çok ciddi fiziki ve beşerî eğitim yatırımlarına imza atmaktayız. Özellikle son yıllarda sizlerin de bildiği üzere ilimizde ciddi anlamda eğitim yatırımları yapılmıştır. Bu yatırımlar sayesinde bugün ilimizde tüm okullarımızda ikili eğitimden normal eğitime geçilmiştir. İnşallah; bu yatırımlar artarak devam edecek, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaktır.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından sunulan şiir, müzikli gösteri ve halk oyunları gösterisi büyük beğeni aldı. Programda, 2. sınıf öğrencileri 1. sınıf öğrencilerine okula "Hoş Geldin" hediyesi verdi. Programın ardından Vali Dr. Yılmaz Şimşek, 1. sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere kalemlik hediye eden Vali Şimşek, daha sonra öğretmenler odasını da ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Kangal'da da kutlama vardı

Öte yandan Kangal İlçesinde de 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı Şehit Oğuz Özgür Çevik İlkokulu bahçesinde yapıldı. Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, Belediye başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, okul müdürleri ve kurum amirlerinin katıldığı etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Alkan, yeni eğitim öğretim döneminin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, “Öğrenci, öğretmen, velilere ve tüm paydaşlarla birlikte kazasız belasız bir dönem geçirmemizi temenni ediyorum” dedi. Program öğrencilerin şiir okuma ve çeşitli etkinlikleriyle devam etti.