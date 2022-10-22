Sivas'ta imam hatip okullarının kuruluşu kutlandı

Sivas'ta imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği programda oratoryo gösterisi ve şiirler seslendirildi.

Sivas'ta İmam Hatip okullarının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Abdussamed Bal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Uysal, Rukiye Toy ve Özkan Çamcı ile okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra oratoryo gösterisi ve şiirler seslendirildi. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Şube Müdürü Mehmet Uysal, programın düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Uysal, kompozisyon yarışmasında birinci olan Ecrin Kapan'a da ödülünü takdim etti.

Program, dini musiki dinletisinin icrasıyla sona erdi.