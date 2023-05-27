Sivas'ta "İmam Hatip Şenliği" gerçekleştirildi

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi çerçevesinde "İmam Hatip Şenliği" düzenlendi.

Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programa İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Resul Çatal ve Mehmet Uysal, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Programda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Mümkün Projesi" çerçevesinde okul korosu tarafından müzik konseri gerçekleştirildi ve dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in türküleri seslendirildi. Daha sonra okul judo takımı tarafından gösteri gerçekleştirdi. Ardından derslerde yapılan çalışmalardan oluşturulan görsel sanatlar sergisinin açılışı yapıldı. Sergide Teknoloji Tasarım derslerinde yapılan çalışmalara da yer verildi.