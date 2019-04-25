Sivas'ta inadına patates üretilecek

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, fırsatçılara inat bu yıl Sivas'ta patates üretimini iki katına çıkartacaklarını söyledi.

Çetindağ, Sivas'ta bu yıl tüm zorluklarına rağmen, fırsatçıların inadına patates üretimini iki katına çıkartmayı planladıklarını belirterek, Türkiye'yi patates için başka ülkelere muhtaç etmeyeceklerinin altını çizdi. Çetindağ, 35 bin dekar olan patates ekim alanını 70 bin dekara çıkartacaklarını ifade ederek, “Ülkemizde bir patates ve soğan furyası aldı gidiyor. Biz Sivas olarak geçtiğimiz yıl tohumlukla yaklaşık 15 bin sofralıkta ise 20 bin dekar alanda patates ekimi yapmıştık. Bunu bu yıl iki katına çıkartmayı planlıyoruz. Artık patates ve soğanın ülke gündeminde düşmesini istiyoruz. Sivas çiftçisi olarak ve Türk çiftçisi olarak ülkemizin yanındayız. Girdilerin çok yüksek olmasına rağmen, tüm olumsuzluklarına rağmen Sivas çiftçisi olarak bu yıl patates üretimimizi 70 bin dekar alana yayacağız. Planlamalarımızı buna göre yaptık” dedi.

2019'da bolca patates olacak

Çetindağ, 2019 yılında sofralarda bolca patates olacağını söyleyerek, “Biz inadına üretim yapacağız. Ülkemizin de buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah başarılı olacağız. ‘Patates, soğan yok, başka yerden getireceğiz' demesinler. Biz ihtiyaç kadar üretim sözü veriyoruz. Hükümetimizden de çiftçimizi korumasını, destekleri yerinde vermesini talep ediyoruz. Çünkü vatanı ve milleti için canını seve seve verecek çiftçilerimiz var. Artık bu patates ve soğan meselesini gündemden düşüreceğiz. 2019 yılında inşallah bolca patatesimiz olacak. Biz ülkemizi patates için kimseye muhtaç etmeyeceğiz” diye konuştu.