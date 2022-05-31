Sivas'ta İstanbul Fethi kutlandı

Sivas'ta, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Ülkü İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan program, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal ve Süleyman Bektaş, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti başlayan programda öğrenciler tarafından şiirler ve marşlar seslendirildi. Oratoryo ve tiyatro gösterisi ile fetih coşkusunu yaşatan öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı.