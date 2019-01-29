Sivas'ta kaçak sigara operasyonu

Sivas'ta polis ekiplerince il merkezinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 5 bin 600 paket kaçak sigara geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gümrük kaçağı sigaraları yasa dışı yollardan sokarak doğu illerinden batı illerine naklini sağlayan araç ve şahıs üzerine yapılan çalışmalarda il merkezinde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 5 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan işlem yapıldı.