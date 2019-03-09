Sivas'ta kadınlara özel Kültür merkezi açıldı

Açılış törenine; Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk konuşmayı Mahalle Muhtarı Asım Boyuneğmez yaptı. Boyuneğmez; "Buradan yetişen sanatkarlar hem ev ekonomilerine, hem de Sivas ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu önemli hizmeti mahallemize kazandıran Belediye Başkanımız Sami Aydın'a sonsuz teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kadınların istihdamına ve beceri kazanmalarına katkı sunmak için çok sayıda projenin hayata geçirildiğini dile getiren Belediye Başkanı Sami Aydın ise 9 farklı eğitim, kültür, sanat ve yaşam merkezinin Sivaslıların hizmetinde olduğunu hatırlattı.

Başkan Aydın, "Sizler sadece bir hanımlar kültür merkezi istediniz. Biz ise hem hanımlar kültür merkezi hem de bir gençlik merkezi inşa ettik. Bu projenin toplam maliyeti 3,5 milyon lira. Sadece bu alanda değil şehirde birçok farklı alanda büyük ve önemli projeleri hayata geçirdik. Artık Sivas'ın çözülmesi gereken büyük bir sorunu kalmadı. Bundan sonra sosyal ve kültürel projeler ağırlıkta olacaktır. İnşallah şehrimiz tarihte olduğu gibi bir ilim, bilim, kültür ve sanat şehri olacaktır." diyerek kültür merkezinde düzenlenecek olan kurslar ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Vali Salih Ayhan, belediye tarafından yapımı tamamlanan kültür merkezinin Sivaslı kadınlar için bir hediye olduğunu söyleyerek; "Projenin mimarisi, içeriği ve fonksiyonu gerçekten mükemmel olmuş. İnşallah ilerleyen dönemde belediyemizle beraber ilimizin farklı noktalarına böyle kültür ve gençlik merkezleri yapacağız. Kadınlarımızın ve gençlerimizin sosyal hayata daha etkin katılmalarını sağlayacağız. Tekrar başkanımızı ve belediyemizi tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Hanımlar Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi için ayrı kurdeleler keserek projenin açılışını gerçekleştirdi.

Sivas Belediyesi tarafından Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde inşa edilen merkez, hanımların ve gençlerin kullanımına yönelik olarak planlanan, çok amaçlı salon, spor salonu, hanımlar kültür merkezi ve gençlik merkezi olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor. Bu alanlarda kütüphane, derslikler, kurs odaları, kafeterya ve sosyal alanlar bulunuyor.