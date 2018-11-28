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Sivas'ta kafe kurşunlayan şüpheliler tutuklandı

Sivas’ta av tüfeğiyle kafe kurşunlayan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sivas'ta av tüfeğiyle kafe kurşunlayan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.


Olay 23 Kasım günü Mehmetpaşa Mahallesi'ndeki Kafeler Sokak'ta meydana geldi. Av tüfeğiyle sokakta bulunan kafeyi kurşunlayan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kimsenin yara almadığı maddi hasarın meydana geldiği olay sonrası polis ekipleri şüphelilere yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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