Sivas'ta “Kampüse hoş geldin” konserleri sürüyor

Binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Sivas'ta Sivas Belediyesi'nin öğrencilere yönelik başlattığı “kampüse hoş geldin” konserleri sürüyor.

Sivas Belediyesinin düzenlediği "Kampüse Hoşgeldin" konserlerinin biri de geçtiğimiz gece gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı konserde Belediye Başkan Hilmi Bilgin gençlere kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceği sözünü verdi.

Tarihi Kent Meydanında düzenlenen konserde sahne alan Sonses en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Binlerce Sivaslı ve Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı konserde dinleyenlerine güzel bir müzik keyfi yaşatan Sonses, "Yak, Hasbalkader, Çatkapı” isimli eserlerini de sevenleri için söyledi. Sonses'i dinleyenler; şarkılara eşlik edip, keyifli bir gece geçirdi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Bilal Sonses'e teşekkür ederek Sivas el sanatları ürünlerinin yer aldığı hediye takdim etti.

Konser alanını dolduran binlerce genç için önümüzdeki aylarda da kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini dile getiren Başkan Bilgin, “Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak güzel programlarla sizlerle bir araya geliyoruz. İnşallah bu kış eğlenceye, kültüre, sanata doyacağımız farklı programlarla sizleri buluşturacağız. Ben Cumhuriyet Üniversitesi'ni tercih ederek ilimize gelen tüm öğrencilerimize ‘Hoş Geldiniz' demek istiyorum. Sanatçımız Bilal Sonses'e de teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.