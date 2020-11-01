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Sivas'ta kamyon yan yattı, araç içerisinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Sivas’ta virajı alamayan kamyon yan yattı, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

Sivas'ta virajı alamayan kamyon yan yattı, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Karaçayır yolu Paşabahçe mesire alanı yakınında meydana geldi. Sivas istikametine giden Y.S. idaresinde ki 58 ABU 242 plakalı kamyon yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak yan yattı. Karşı şeride geçerek yan yatan kamyon sürücüsü araç içerinde sıkıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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