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Sivas'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Kızılay Sivas Şubesi iş birliği ile ''iyilik kanımızda var" sloganıyla gerçekleştirilen kan bağışı programına İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, imam hatip okul müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı.


Aslan; Kızılay ekipleri tarafından kurulan stantlarda kan bağışında bulunan idareci, öğretmen ve velilere teşekkür etti. Daha sonra 8.sınıf öğrencilerini ziyaret eden Aslan, kan bağışının öneminden bahsetti. Sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap hediye eden Aslan, bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

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