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Sivas'ta kaplıcalar için otobüs seferleri başladı

Sivas Belediyesi tarafından Sıcak ve Soğuk Çermik’e otobüs seferleri düzenlenmeye başladı.

Sivas Belediyesi tarafından Sıcak ve Soğuk Çermik'e otobüs seferleri düzenlenmeye başladı.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre; “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce koordine edilen seferler sabah 08.00'den başlayıp akşam 20.00'ye kadar sürecek. Her iki kaplıcaya da günlük 6 sefer düzenlenecek. Sıcak ve Soğuk Çermik için öğrenci bileti 4 TL, tam bilet 5 TL, araç içi bilet ise 7 TL olarak belirlendi.


Sıcak Çermik Güzergahı: Yenişehir'den hareket edecek araç, Atatürk Caddesi, Bakırcılar Çarşısı, Hikmet Işık Caddesi'nden Kümbet istikametini takip ederek Sıcak Çermik'e ulaşacak.


Soğuk Çermik Güzergahı: Yenişehir'den hareket edecek araç, Atatürk Caddesi, Kent Meydanı, Hikmet Işık Caddesi, Dikilitaş, Sait Paşa Caddesi, Karaağaç Köprüsü, İstiklal Caddesi, Emir Paşa Caddesi, Belediye Benzinliği önünden Soğuk Çermik'e ulaşacak.

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