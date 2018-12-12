Sivas'ta kar hayatı felç etti

Sivas'ta geceden itibaren etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. İl genelinde 130 köy yolu ulaşıma kapanırken, öğrenciler Vali Salih Ayhan'ı tatil için mesaj yağmuruna tuttu.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta iki gün aranın ardından geceden itibaren kar tekrar etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Sivas'ın çevre illere bağlayan karayollarında da kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Kar yağışının ardından okulların tatil olmasını isteyen öğrencilerde Sivas Valisi Salih Ayhan'ı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu. Öğrencilerden bazıları; "Valim drift yaparak gittik iyi günler","Okulumuzun bahçesinde tokyo drift çekiliyor sanırım", "Sayın valim benim boyum 160 ben bu karda önümü göremiyorum", Valim sınıfımıza 8 arkadaş yürüyerek geliyor. Nasıl geldiklerini bir senariste anlatsa 3 sezonluk dizi çıkar. Bilginiz olsun", "Sayın valim bacağıma kadar kar yağmış zaten boyum kısa bata çıka geldim kaybolsam napabilirsiniz ki" yazarak Vali Ayhan'a mesaj attı. Vali Ayhan ise, "Sevgili öğrenciler, sizleri çok seviyorum. Okullar sizsiz olmaz. Takip ediyorum, sizin ulaşımınızı ve sağlığınızı etkileyecek bir durum olduğu takdirde çok hızlı bir şekilde gerekli kararı vereceğiz. Allah zihninizi açık eylesin, iyi dersler." diyerek okulların tatil olmayacağını açıkladı.

130 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 8, Akıncılar'da 5, Doğanşar'da 5, Gemerek'te 1, Hafik'te 15, İmranlı'da 20, Kangal'da 5, Koyulhisar'da 3, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 5, Ulaş'ta 15, Yıldızeli'nde 18, Zara'da ise 20 köy yolunda ulaşım sağlanmıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.