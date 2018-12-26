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Sivas'ta kar hayatı felç etti

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.


Sivas'ta beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren başladı. Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle kent genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildi. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.


Sivas'ı komşu illere bağlayan Kızıldağ Geçidi ve Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle kentin Erzincan ve Tokat ile bağlantısı kesildi. Yoğun kar ve yağışı ve tipi nedeniyle 248 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Merkezde 18, Akıncılar 14, Doğanşar'da 26, Hafik'te 30, Koyulhisar'da 35, Suşehri'nde 65 ve Zara ilçesinde 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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