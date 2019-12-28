Sivas'ta kar, hayvancılıkla uğraşanlara zor anlar yaşatıyor

Sivas'ta ekili olan kar yağışı, küçükbaş hayvancılıkla uğraşanlara da zor anlar yaşatıyor.

Birçok ilde olduğu gibi Sivas'ta da soğuk hava ile birlikte kar yağışı zaman zaman etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle hayvancılıkla uğraşanlar zor anlar yaşıyor. Divriği ilçesine Bağlı Ağaçlıgöl köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Hüseyin Polat da (56) zorlu kış şartlarında hayvanlarını otlatmaya götürüyor. 350 küçük baş hayvanını otlatmaya götürdüğünde kar yağışına yakalanan Polat, tipiye yakalanınca sürüsünü zor şartlarda tekrar ağıla getirdi.

46 yıldır hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Polat, “Hayvanları otlatmaya götürdük. O sırada kar çok yağmaya başladı. Onları geri getirdik. İçeri koyduk. Köpeklere yiyecek verdik. İşimiz bitti eve gideceğiz. 2 gündür rüzgar vardı. Tipide fazla yorulduk” dedi.