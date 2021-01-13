İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta kar sevinci

Sivas’ta uzun süredir beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Sivas'ta uzun süredir beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Beyaza bürünen kent meydanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Kuraklığın etkisini hissettirdiği Sivas'ta uzun süredir hasretle beklenen kar yağışı akşam saatlerinde itkisini gösterdi. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Polis ekipleriyse yoğun kar yağışına rağmen uygulamalarını sürdürdü. Kar yağışının keyfini ise yurt dışından Türkiye'ye eğitim görmek için gelen Somalili öğrenciler çıkarttı. İlk kez kar gören öğrenciler doyasıya eğlendi. Öte yandan kar yağışının başladığı dakikalarda oluşan şimşek ve gök gürültüsü ürküten görüntüler ortaya çıkarttı. Şimşek ve gök gürültüsü kameralara yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.