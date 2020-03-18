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Sivas'ta kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Sivas’ta etkili olan kar yağışı Sivas-Kayseri ve Malatya-Kayseri karayollarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı Sivas-Kayseri ve Malatya-Kayseri karayollarında ulaşımda aksamalara neden oldu.


Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Sivas-Kayseri Gemerek ilçesi Beştepe köyü mevkisinde sürücüler zor anlar yaşadı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Öte yandan Malatya-Kayseri karayolunun Gürün ilçesi Ziyarettepe geçidinde de aksamalar meydana geldi. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kar yağışı nedeniyle Sivas'ta şehir merkezinde de sürücüler ulaşımda güçlükler yaşadı. Birçok maddi hasarlı kaza yaşandı.

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