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Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas’ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.


İki gündür devam eden soğuk ve yağışlı hava akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar kar yağışının altında bol bol fotoğraf çekindi. Çocuklarda karın keyfini doyasıya yaşadı. Şehirlerarası yollarda da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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