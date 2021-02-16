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Sivas'ta kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: 2 yaralı

Sivas’ta etkili olan kar yağışı kentin çeşitli noktalarında trafik kazalarının meydana gelmesine neden oldu.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı kentin çeşitli noktalarında trafik kazalarının meydana gelmesine neden oldu. 5 araçlı zincirleme kaza ile ayrı bir kazada toplam 2 kişi yaralandı.


Sivas'ta beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı. Kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen yollarda trafik kazaları meydana geldi. Kent merkezi sultan şehir bulvarı üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ve 2 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaların etkisiyle tek şeride düşen bulvarda trafik yoğunluğu yaşandı. Beyaza bürünen yollarda kentin çeşitli noktalarında da trafik kazaları meydana geldi.

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