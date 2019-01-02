Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava

Sivas'ta soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 101 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Şehir merkezinde ise çatılarda buz sarkıtları oluştu, yakıt filtreleri donan otomobiller çalışmadı.

Sivas'ta bir süredir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü şehir merkezine yakıt filtreleri donan otomobiller çalışmadı. Otomobillerin camları buz tuttu. Bir vatandaşın donan otomobilin camını kredi kartı ile temizlemeye çalışması dikkat çekti. Sivas Belediyesi temizlik ekipleri ise vatandaşların kaldırımlarda daha rahat yürüyebilmeleri için kaldırımları temizledi. Binaların çatısında buz sarkıtları oluştu. 101 köyün yolu ise ulaşıma kapandı. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezde 24, Divriği ilçesinde 4, İmranlı ilçesinde 15, Kangal ilçesinde 53, Şarkışla ilçesinde 3 ve Ulaş ilçesinde ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.