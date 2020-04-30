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Sivas'ta karantina davul sesleri ile şenlendi

Yurt dışından Sivas’a getirilerek 14 günlük karantinaya alınan vatandaşlara sahur vaktinde davullu manili sürpriz yapıldı.

Yurt dışından Sivas'a getirilerek 14 günlük karantinaya alınan vatandaşlara sahur vaktinde davullu manili sürpriz yapıldı.


Yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Sivas'ta ki Kredi Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşların karantina süreçleri devam ediyor.


Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Başbakan Binali Yıldırım Öğrenci Yurdunda misafir edilen vatandaşlar davul eşliğinde sahur için uyandırıldı. Değişik ritimlerle vatandaşları sahura kaldıran davulcular, “Göz aydın hepimize, mübarek günler bize, on bir ayın sultanı, hoş geldin evimize” şeklinde maniler söyledi. Yurtlarda kalan vatandaşlar da bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

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