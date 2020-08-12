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Sivas'ta karantina kuralına uymayan 11 kişiye 31 bin 161 lira para cezası

Sivas’ta evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymayan 11 kişiye 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplamda 31 bin 161 lira idari para cezası kesildi.

Sivas'ta evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymayan 11 kişiye 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 31 bin 161 lira idari para cezası kesildi.



Covid-19 testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymayan 11 kişiye kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 31 bin 161 lira para cezası uygulandı. Sivas Valiliğinin konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Covid-19 tedbirleri kapsamında, pozitif olan ve evde gözlem altında tutulan hastalardan 11 kişinin, son 1 hafta içinde yapılan kontrollerinde, kurallara uymadıkları tespit edilmiştir. Şahıslara 3 bin 150'şer lira para cezası uygulanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır " ifadelerine yer verildi.

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