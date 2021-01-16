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Sivas'ta karla mücadele aralıksız sürüyor

Sivas’ta karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde başladıkları kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Sivas'ta karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde başladıkları kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.


Sivas'ta uzun süredir özlemle beklenen kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece saatlerinden itibaren başladıkları kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler tarafından temizlenen kar kütleleri iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek kent merkezi dışında bulunan Sivas Belediyesi Kar döküm merkezine taşındı.


Karla mücadele ekibinde görevli dozer operatörü İhsan Çetinsoy, “Karla mücadele ekibinde görev alıyorum. Özlemle beklediğimiz kar geldi. Memleketimize hayırlı olsun. 7/24 çalışma yapıyoruz, insanlar zorluk çekmesin diye. Sıkıntı yok, çalışıyoruz. Karları toplayıp araziye döküyoruz. Kar eriyip toprağın içerisine karışıyor. İnsanlar şehir içerisinde sorun yaşamasın diye kamyonlarla taşıyoruz” dedi.

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