İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta karla mücadele

Sivas’ta kar nedeniyle kapanan köy yollarında kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Sivas'ta kar nedeniyle kapanan köy yollarında kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.


Sivas'ta iki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı 916 köy ve yerleşim yerini araç ulaşımına kapatmıştı. İl ve ilçe özel idaresi ekipleri tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları neticesinde kapalı köy yolu sayısı 109'a kadar düşürüldü. Ekipler kapalı bulunan 109 köy yolunu da araç ulaşımına açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.