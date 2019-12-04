Sivas'ta karşılıksız çek sayısında artış

TBB Risk Merkezi'nden derlenen bilgilere göre Sivas'ta karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı, 2019'un Ocak-Ekim ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık olarak yüzde 30 oranında arttı.

Sivas'ta 2018'in ilk 10 ayında 2 bin 442 olan karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı 2019'un aynı döneminde 3 bin 175'e yükseldi.

Kentte geçen yılın Ocak-Ekim ayları arasında 101 milyon lira olan karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı 2019'un aynı döneminde 110 milyon 427 bin liraya yükseldi.

Karşılıksız işlemin yapılan çek tutarlarının aylara göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Ocak 12 milyon 436 bin lira, Şubat 14 milyon 606 bin lira, Mart 9 milyon 174 bin lira, Nisan 18 milyon 764 bin lira, Mayıs 15 milyon 936 bin lira, Haziran 5 milyon 829 bin lira, Temmuz 12 milyon 375 bin lira, Ağustos 3 milyon 557 bin lira, Eylül 10 milyon 164 bin lira, Ekim 7 milyon 586 bin lira.