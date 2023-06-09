Sivas'ta katip adayları klavye sınavında ter döktü

Sivas'ta zabıt katibi ve icra katibi adayları için klavye sınavı yapıldı. Sivas Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan ve Sivas merkez ve mülhakat adliyelerinde istihdam edilecek sözleşmeli 22 zabıt ve 1 icra kâtipliği için 734 kişinin müracaat ettiği uygulamalı klavye sınavına 302 aday girmeye hak kazandı. Adaylar, dakikada en az 90 doğru kelime yazmak için ter döktü. Sivas Adliyesinde yapılan uygulamalı klavye sınavında bazı adayların oldukça heyecanlı oldukları görüldü. Uygulamalı klavye sınavı Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile Sivas Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Kutluboğa ve Hâkim Esra İbrahimoğlu´dan oluşan komisyon huzurunda yapıldı.

Adaylar, Adalet Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan uygulama sınavı için belirlenen metinler üzerinden sınava tabi oldu. Klavye aşamasında 3 dakikada 90 doğru kelime yazanlar bu aşamayı geçmiş olacak. Klavye sınavını başarı ile geçen adaylar sıralamaya tabi tutulacak ve bakanlık tarafından belirlenen sayının 3 katı kadar aday 19 Haziran 2023 tarihinde yapılacak sözlü mülakata girmeye hak kazanacak. Sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar Sivas adliyesinin resmi internet sitesinden ilan edilecek.