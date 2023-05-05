Sivas'ta kaynak kitaplar öğrencilere ulaştırıldı

Uyguladığı politikalarla, eğitimdeki başarıyı her sene daha yukarıya taşıyan MEB, öğrencilerin LGS ve YKS sınavlarına hazırlık sürecini etkin ve verimli bir şekilde değerlendirebilmesi için hazırlanan yeni yardımcı kaynaklar paketini de devreye soktu. Bu çerçevede hazırlanan 30 bin yeni kaynak kitap, gençlere iletildi.

Yeni kaynak kitap paketinde; 12. sınıfta öğrenimlerini sürdüren öğrenciler için 3 kitaplık TYT, 9 kitaplık AYT, 3 kitaplık YDT deneme sınavları ile 2 kitaplık YKS Yeterlilik Testleri, tüm lise öğrencileri için hazırlanan 16 kitaptan oluşan Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri ve 8. sınıflar için 3 kitaplık set olmak üzere toplam 36 çeşit kitap bulunuyor.

Sivas İl Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'da kaynak kitapların dağıtımı ve gençlere eksiksiz bir şekilde ulaşması için yürütülen çalışmaları yakından takip etti. Bu çerçevede Müdür Yardımcısı Birol Elmacıoğlu ve Şube Müdürü Resul Çatal ile birlikte Sivas Fen Lisesini ziyaret eden Aslan, kaynak kitapların dağıtım süreci ile ilgili bilgi aldı. Aslan, bu yıl YKS'ye girecek olan 12. Sınıf öğrencileri ve 11. sınıf öğrencileriyle de bir araya gelerek sohbet etti. MEB'in EBA ve ÖDS gibi zengin içeriklerle donatılan dijital eğitim platformlarını devreye sokarak, gelişen teknolojinin tüm imkânlarını gençlerin hizmetine sunduğunu belirten Aslan, hem bu imkânların hem de yardımcı kaynakların tüm ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olduğunun altını çizdi. Öğrencilerden bu imkânları en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Aslan, sınava kısa bir süre kaldığını belirterek, bu süreçte sadece derslerine odaklanmalarını istedi.

Bazı öğrencilere temsili olarak kaynak kitaplarını takdim eden Aslan, Millî Savunma Üniversitesi sınavında Türkiye derecesi yaparak ilk 1000'e giren öğrencilere de hediye takdiminde bulundu.

Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Aslan, öğrencilerle bir araya geldi. YKS'ye hazırlık süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aslan, öğrencilerden tablet, televizyon ve telefon kullanımını en aza indirerek sadece derslerine odaklanmalarını istedi. Aslan, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen kaynak kitaplarının önemine değinerek, MEB'in bununla birlikte, EBA Akademi ve ÖDS gibi dijital eğitim platformları ile hem öğrenciler hem de öğretmenler için önemli bir imkân sağladığının altını çizdi. Aslan, MEB'in kısa süre önce öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere 7'den 70'de herkesin istifadesine sunduğu “Diyalekt” adlı İngilizce Dijital Eğitim Platformu hakkında da bilgi vererek, tüm öğretmen ve öğrencilerin bu önemli imkândan etkin bir şekilde faydalanmalarını istedi.

Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilen kaynak kitapları öğrencilere dağıtarak, başarı dileklerini ileten Aslan, sınıf ziyaretlerinin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Sivas Valiliği himayesinde Millî Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülen HEDEF Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.