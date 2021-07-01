Sivas'ta kene ölüme neden oldu, hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Sivas'ta bir süredir hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören M.A. hayatını kaybetti. KKKA'dan dolayı ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Sivas'ta 41 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası M.A., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süredir tedavi gören M.A. bugün hayatını kaybetti. M.A.'nın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak defnedilmek üzere Yıldızeli Karalar köyüne götürüldü.