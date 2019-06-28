İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta kene ölüme neden oldu

Sivas’ta kene tarafından ısırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta kene tarafından ısırılan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde ikamet eden A.S. (35), geçtiğimiz hafta vücuduna yapışan keneyi kendi imkanları ile çıkardı. Keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan A.S., başvurduğu Zara Devlet Hastanesinde yapılan ilk kontrollerin ardında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan hasta, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.