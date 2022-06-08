Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Sivas'ta kene ısırması sonucu KKKA tanısı konulan hastanın vefat etmesiyle, ilde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Kelkit Vadisi'nde havaların ısınması ile kene kabusu yeniden başladı. Kene teması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Vefat eden hastayla birlikte Sivas'ta bu yıl KKKA nedeniyle ölenleri sayısı 6'ya yükseldi. Sivas Merkeze bağlı Kızılcakışla köyünde ikamet eden 82 yaşında ki İ.Ç' ye evinin bahçesinde kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran İ.Ç ateşlenmesinin ardından yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam 5 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti. İ.Ç' nin cenazesini teslim alan yakınları defnedilmek üzere Kızılcakışla köyüne götürdü.