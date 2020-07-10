Sivas'ta kentsel dönüşüm çalışmaları

Sivas'ta uygulanacak kentsel dönüşüm projelerinin detaylarını görüşmek üzere Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibi Ankara'ya çıkarma yaptı.

Uzun zamandır şehrin gündemini meşgul eden Esentepe, Yunus Emre ve Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projelerini hayata geçirmek için yoğun mesai harcayan Belediye Başkanı Bilgin, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen ve Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ile toplantı yaparak projelerin ayrıntılarını görüştü.

Uygulanabilir projelerle şehrin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda Esentepe, Yunus Emre ve Eski Sanayi Sitesi masaya yatırılarak hazırlanan örnek projeler Genel Müdür Gürgen ve Kayapınar'la görüşüldü.

Esentepe ve Yunus Emre Mahalleleri'nde uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi 20 hektarlık rezerv ve 77 hektarlık riskli alandan oluşmaktadır. İlk etapta rezerv alanındaki 4 parselde bulunan pay hataları düzeltildi. İmar planları ve projeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandı. Toplam 1328 daireden oluşan rezerv alanında 480 konutun ihalesi 15 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

77 hektarlık riskli alanda hazırlanan imar planları ve projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim edilerek Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda projenin sunumu yapıldı. Olumlu sonuçların alındığı toplantı sonrasında bakanlığın toplam 3706 konuttan oluşan projeyi onaylaması bekleniyor. Projenin onaylanmasıyla Esentepe Kentsel Dönüşüm alanında vatandaşlarımızın beklediği dönüşüm hız kazanmış olacak.

Diğer yandan bu yılsonuna kadar çalışmalarının tamamlanması planlanan Eski Sanayi Bölgesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi için yapılan çalışmalarda Ankara'daki toplantıda masaya yatırıldı.