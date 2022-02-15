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Sivas'ta ki aromatik bitkiler ekonomiye kazandırılacak

Sivas’ta yetişen tıbbı ve aromatik bitkiler Cumhuriyet Üniversitesinde kurulan Distilasyon ve Uçucu Yağ Üretim Laboratuvarı’nda incelenerek bilime ve ekonomiye kazandırılacak.

Sivas'ta yetişen tıbbı ve aromatik bitkiler Cumhuriyet Üniversitesinde kurulan Distilasyon ve Uçucu Yağ Üretim Laboratuvarı'nda incelenerek bilime ve ekonomiye kazandırılacak.


Sivas'ta bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerin araştırılması için CÜBAP (Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) tarafından desteklenen proje kapsamında Distilasyon ve Uçucu Yağ Üretim Laboratuvarı kuruldu.


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, laboratuvarı ziyaret ederek projeyi yürüten Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yüksel Aydın, Öğr. Gör. Burak Dinçel ve Doç. Dr. Taner Daştan'dan bilgi aldı.


Proje kapsamında Sivas'ta bulunan aromatik bitkilerin araştırılması, kalite kriterlerinin ve biyolojik etkilerin belirlenmesi ayrıca yeni ürünler geliştirilerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin marka değerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.


Yıldız, yeni kurulan laboratuvarda güzel çalışmalara imza atılacağına inancının tam olduğunu söyleyip, çalışma yapacak akademisyenlere başarı diledi.

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