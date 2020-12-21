Sivas'ta ki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Sivas'ta TOBB ile Sivas Ticaret Borsası pandemi sürecinde eğitimden geri kalmamaları için ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere 55 adet tableti İl Milli Eğitim Müdürüne teslim etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Sivas Ticaret Borsası, Sivas'taki ihtiyaç sahibi öğrenciler için EBA uyumlu tablet bilgisayar desteği sağladı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Başkan Yardımcısı Hilmi Gül ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı ziyaret ederek 55 adet EBA uyumlu tablet bilgisayarı teslim etti. Başkan Hastaoğlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitim imkânlarından faydalanmaları için başlattığı kampanya hakkında bilgi vererek Sivas'taki ihtiyaç sahibi öğrenciler için 55 adet tablet PC alındığını söyledi.

Yardımlar devam edecek

Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, eğitim yardımlarının devam edeceğini belirterek, “Yaklaşık 1 yıldan bu yana dünyada etkili olan pandemi sebebiyle bu yılki eğitim yardımımızı uzaktan eğitime destek vermek amacıyla tablet olarak yapıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Borsamızın katkılarıyla alınan tablet bilgisayarları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak üzere Milli Eğitim Müdürümüze teslim ediyoruz. Bu tablet bilgisayarlar EBA'ya uyumludur. Bundan sonraki dönemde de eğitim yardımlarımız devam edecek ” şeklinde konuştu.

Eğitime verilen bu anlamlı destek dolayısıyla teşekkürlerini ileten Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise tablet bilgisayarların Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını söyledi.