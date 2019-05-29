Sivas'ta kira yardımı 905 lira olarak belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın duyurduğu rakamlara göre Sivas'ta 2019 yılı için kentsel dönüşüm kira bedeli 905 lira olarak açıklandı.

Sivas'ta evleri kentsel dönüşüm kapsamına alınan kişilere, 18 ay boyunca kira yardımı sağlanıyor. Kira yardımı için bir dilekçe ve gereken diğer evraklar ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekiyor. Başvuruların kabul edilmesi durumunda hak sahiplerine kira yardımı yapılıyor. Kira yardımı için gereken belgeler nüfus cüzdanı fotokopisi, konut veya işyerinin tapu senedi, riskli bina tespit raporu inceleme formu, binanın tahliye edildiğine dair yeni adresi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği.